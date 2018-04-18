Сотрудники МВД России выявили противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону

"По имеющейся информации, злоумышленники, используя данные владельцев квартир, переоформляли право собственности на недвижимость гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С этой целью они изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи. Кроме того, участники группы похищали денежные средства банка-кредитора, оформляя ипотеку на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка", — рассказала И. Волк.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к 8 фактам противоправной деятельности. Предварительная сумма ущерба, причиненного кредитной организации и гражданам, составила около 15 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, статье 159.1 и статье 327 УК РФ. В отношении семерых участников организованной группы в возрасте от 26 до 58 лет судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.