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Сотрудники МВД России выявили противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону
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Сотрудники МВД России выявили противоправную схему оформления ипотечных кредитов в Ростове-на-Дону 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
«Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области задержали восьмерых участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, злоумышленники, используя данные владельцев квартир, переоформляли право собственности на недвижимость гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С этой целью они изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи. Кроме того, участники группы похищали денежные средства банка-кредитора, оформляя ипотеку на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка", — рассказала И. Волк.
В настоящее время проверяется причастность задержанных к 8 фактам противоправной деятельности. Предварительная сумма ущерба, причиненного кредитной организации и гражданам, составила около 15 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, статье 159.1 и статье 327 УК РФ. В отношении семерых участников организованной группы в возрасте от 26 до 58 лет судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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