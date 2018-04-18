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Задержан налетчик, избивший волгоградца около кафе на набережной
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Задержан налетчик, избивший волгоградца около кафе на набережной 

ria34.ru 52 минуты назад
Фото: ria34.ru
В Городищенском районе задержан 25-летний молодой человек — участник драки у кафе на Центральной набережной Волгограда.
Как сообщает РИА34, по данным полицейских, именно задержанный нанес удары по голове 23-летнему волгоградцу, из-за которых он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
— В ночь с 14 на 15 апреля в больницу в бессознательном состоянии доставили пострадавшего. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом свода основания черепа и черепно-мозговую травму, — пояснили в региональной полиции. — Установлено, что травмы пациент получил во время драк с неизвестными посетителями заведения. Один из них нанес потерпевшему несколько ударов, и скрылся.
В отношении жителя Городищенского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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