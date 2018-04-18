Задержан налетчик, избивший волгоградца около кафе на набережной

В Городищенском районе задержан 25-летний молодой человек — участник драки у кафе на Центральной набережной Волгограда

Как сообщает РИА34, по данным полицейских, именно задержанный нанес удары по голове 23-летнему волгоградцу, из-за которых он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

— В ночь с 14 на 15 апреля в больницу в бессознательном состоянии доставили пострадавшего. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом свода основания черепа и черепно-мозговую травму, — пояснили в региональной полиции. — Установлено, что травмы пациент получил во время драк с неизвестными посетителями заведения. Один из них нанес потерпевшему несколько ударов, и скрылся.

В отношении жителя Городищенского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.