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В Ленобласти бомж до смерти избил 83-летнюю жительницу Волхова
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В Ленобласти бомж до смерти избил 83-летнюю жительницу Волхова 

Интересант 58 минут назад
Накануне вечером в частном доме, расположенном в микрорайоне Лисички города Волхова Ленинградской области, 83-летняя женщина умерла после побоев, нанесенных бомжом, который помогал ей по хозяйству. По какому поводу между ними возникла ссора, не сообщается.
53-летний мужчина оперативно задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области.
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