Суд отклонил апелляцию на приговор обвиняемому в беспорядках в цыганском поселке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор Руслану Оглы, обвиняемому в массовых беспорядках в цыганском поселке в Екатеринбурге в сентябре 2016 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе инстанции.

"В январе текущего года Ленинским районным судом Екатеринбурга Руслан Оглы признан виновным по статье УК РФ «Массовые беспорядки», ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима . На приговор принесено апелляционное представление прокурором, сторона защиты, осужденный и потерпевшие приговор не обжаловали. Сегодня Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы и апелляционного представления прокурора оставил приговор Руслану Оглы в силе", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе областной прокуратуры ТАСС пояснили, что прокурор вносил апелляционное представление «на мягкость приговора Оглы».

Как сообщили ранее в СУ СК РФ по Свердловской области, осужденный лично и через сообщников склонил к участию в массовых беспорядках 13 человек. Уголовное дело Оглы было выделено в отдельное производство в связи с заключением с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку мужчина полностью признал свою вину и содействовал следствию.

Инцидент в цыганском поселке

Инцидент произошел вечером 3 сентября 2016 года. В правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение, что у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу. В больницы были доставлены девять человек в возрасте от 17 до 34 лет, двое из них (18 и 27 лет) скончались в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» и затем переквалифицировали на статью «Убийство двух лиц». Также было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». После анализа ситуации и допроса участников инцидента следователи возбудили также уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках».

По словам адвоката одного из участников беспорядков Дмитрия Душкина, конфликт начался на семейном празднике — сыну Александра Дутова , одного из участников конфликта, позвонили, после чего приехала группа людей, которая пыталась попасть в дом, обещая бросить гранату. Приехавшие люди, согласно версии защитника, сначала избили Дутова и еще одного участника инцидента, Олега Шишова , а затем начали стрельбу. Адвокат рассказал, что брат Дутова Алексей также открыл стрельбу из карабина «Вепрь», что привело к гибели двух человек.

Душкин еще в сентябре 2016 года настаивал на том, что перестрелка велась обеими сторонами конфликта. Позднее эту версию подтвердили следователи, которые по результатам экспертизы установили, что стрельба шла не только со стороны оборонявшихся. Также адвокат подчеркивал, что именно приехавшая к дому группа людей первой открыла огонь.