В Зеленограде полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотических веществ

Сотрудники полиции Зеленограда обнаружили и изъяли наркотическое средство в крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве в подъезде одного из корпусов, расположенных в 20 микрорайоне Зеленограда, задержали 23-летнего уроженца Ростовской области и ранее судимую 27-летнюю местную жительницу подозреваемых в незаконном обороте наркотических веществ. При личном досмотре задержанных полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 11 свертков с веществом неизвестного происхождения и 1 сверток у женщины. Согласно проведенному исследованию было установлено, что изъятый материал является наркотическим средством — «метадон», общей массой 2,52 и 1,64 грамма соответственно.

В ходе проведения обыска в квартире, расположенной в Зеленограде, где проживает задержанный мужчина, полицейские обнаружили и изъяли еще 27 свертков с аналогичным веществом, которые направлены на экспертизу.

В отношении мужчины следственным управлением УВД Зеленограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемой дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». И избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.