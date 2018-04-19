Ещё
В Зеленограде полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотических веществ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зеленограде полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотических веществ 

Управа района Крюково 40 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Сотрудники полиции Зеленограда обнаружили и изъяли наркотическое средство в крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве в подъезде одного из корпусов, расположенных в 20 микрорайоне Зеленограда, задержали 23-летнего уроженца Ростовской области и ранее судимую 27-летнюю местную жительницу подозреваемых в незаконном обороте наркотических веществ. При личном досмотре задержанных полицейские обнаружили и изъяли у мужчины 11 свертков с веществом неизвестного происхождения и 1 сверток у женщины. Согласно проведенному исследованию было установлено, что изъятый материал является наркотическим средством — «метадон», общей массой 2,52 и 1,64 грамма соответственно.
В ходе проведения обыска в квартире, расположенной в Зеленограде, где проживает задержанный мужчина, полицейские обнаружили и изъяли еще 27 свертков с аналогичным веществом, которые направлены на экспертизу.
В отношении мужчины следственным управлением УВД Зеленограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении подозреваемой дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». И избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Управа района Крюково: последние новости
Собянин: "Наш продукт" открывает цикл фестивалей московского лета В Зеленограде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел Мероприятия фестиваля "Московское кино" станут украшением столицы в День города - Собянин
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России268
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом28
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня184
Тулеев уедет за границу377
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
01:00
Власти сформируют единый стандарт реновации
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение