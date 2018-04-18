Полиция задержала кавказца, проломившего волгоградцу голову на набережной

Волгограде полицейские задержали участника драки на набережной, которая произошла 15 апреля в 4:40 возле Royal Bar. В отношении кавказца, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 23-летнему волгоградцу, возбудили уголовное дело. Родственники задержанного настаивают на его невиновности и ищут свидетелей, которые могли бы подтвердить их версию.

От здания речпорта, расположенного на набережной 62-й Армии, в прошлое воскресенье 15 апреля в больницу доставили 23-летнего жителя Волгограда. У молодого человека врачи диагностировали перелом свода основания черепа и черепно-мозговую травму. В тот же день полицейские в Городищенском районе задержали подозреваемого в совершении преступления.

— Оперативники установили, что телесные повреждения потерпевший молодой человек получил в ходе бытового конфликта с неизвестными посетителями заведения. Один из них нанес ему несколько ударов и скрылся с места преступления, — сообщили сегодня V1.ru в пресс-службе регионального управления МВД России . — Вчера скрывшийся с места происшествия подозреваемый 25-летний молодой человек был задержан в Городищенском районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще до того, как главк выступил с заявлением о возбуждении уголовного дела, в редакцию V1.ru обратились родственники задержанного. Со слов близких, полицейские задержали невиновного. Молодой человек, в отношении которого возбудили дело, якобы наоборот пытался разнять дравшихся.

— Задержали совершенно невинного человека, — утверждают родственники задержанного. — Во время конфликта он наоборот пытался разнять и прекратить драку. Это наверняка попало на запись камер наружного видеонаблюдения. Но на записи, к сожалению, не видно, кто нанес удар, от которого молодой человек упал на землю. Возможно, кто-то видел драку и сможет нам помочь. Должна же быть справедливость!

Близкие задержанного уверены, что полицейские сделали выводы о его возможной виновности со слов одного из участников драки. При этом, считают они, травмы потерпевший получил при падении.

— Он упал от удара в лицо, — говорят близкие. — Голову ему никто не проламывал. Упал — и об асфальт головой ударился. Мы хотим справедливости. У полицейских одно доказательство — слова друга пострадавшего.