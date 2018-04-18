Вор из федерального розыска попался полиции в Сертолово

По сообщению ведомства, около 4:20 утра сотрудники уголовного розыска ГУ МВД в городе Сертолово провели операцию по задержанию 38-летнего гражданина из республики Дагестан, которого еще несколько лет назад на родине объявили в розыск за крупную кражу.

После задержания преступник был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Инициатору розыска в республике Дагестан уже доложено о поимке вора на территории 47 региона.