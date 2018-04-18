Двигатель с коробкой передач украли из машины на западе Москвы 

Полицейские задержали подозреваемого в краже двигателя и коробки передач из автомобиля в московском районе Ново-Переделкино, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино задержали мужчину по подозрению в краже из автомобиля», — говорится в сообщении.
Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Московской области.
Сотрудники силового ведомства выяснили, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда хозяина не было, специальными устройствами вскрыл капот автомобиля, вынул двигатель с коробкой передач, погрузил его в свою машину, затем продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.