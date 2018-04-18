Двигатель с коробкой передач украли из машины на западе Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в краже двигателя и коробки передач из автомобиля в московском районе Ново-Переделкино, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино задержали мужчину по подозрению в краже из автомобиля», — говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Московской области

Сотрудники силового ведомства выяснили, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда хозяина не было, специальными устройствами вскрыл капот автомобиля, вынул двигатель с коробкой передач, погрузил его в свою машину, затем продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.