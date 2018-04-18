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В Воронеже вор похвалил офисный сейф, который он не смог вскрыть
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В Воронеже вор похвалил офисный сейф, который он не смог вскрыть 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
36-летнего воронежца обвиняют в десяти крупных кражах с проникновением, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Преступник проникал в офисные помещения через окно и вскрывал сейфы. Причем делал он это так тихо, что охранники даже и не подозревали, что за дверью совершается кража.
Преступлений за плечами вора было бы 11, если бы один из офисных сейфов, который он пытался вскрыть, не оказался слишком крепким. Сдавшись, мужчина оставил на месте неудавшегося преступления записку с надписью «Хороший сейф» и ушел.
«В ходе допроса обвиняемый пояснил, что ему было под силу открыть практически любой сейф. И действительно, в ходе следствия установлено, что, проникнув в офисы, он открывал замки даже самых прочных сейфов», — рассказали в прокуратуре.
Свою вину преступник, оказавшийся рецидивистом, уже признал. Дело рассмотрит Левобережный районный суд.
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