В Калининграде вор обокрал шесть незапертых квартир

В каждом из случаев хозяева забывали закрывать дверь на замок, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В серии краж оказался причастен 26-летней житель области, который уже имел проблемы с законом.

Полицейские установили, что в марте этого года он проник в квартиру на улице Нарвской. Не проходя в квартиру, он похитил из прихожей сумку с документами, ключами и банковскими картами, а также кожаную куртку. В апреле по такой же схеме он обокрал квартиры на улицах Фермора, Ефремова и Маточкина.

«Похититель не только присваивал обнаруженные в кошельках денежные средства, но и совершал покупки при помощи похищенных банковских карт с бесконтактным способом оплаты», — сообщили в МВД.

Отметим, что на этот раз подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.