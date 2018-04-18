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В Калининграде вор обокрал шесть незапертых квартир
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В Калининграде вор обокрал шесть незапертых квартир 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В каждом из случаев хозяева забывали закрывать дверь на замок, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В серии краж оказался причастен 26-летней житель области, который уже имел проблемы с законом.
Полицейские установили, что в марте этого года он проник в квартиру на улице Нарвской. Не проходя в квартиру, он похитил из прихожей сумку с документами, ключами и банковскими картами, а также кожаную куртку. В апреле по такой же схеме он обокрал квартиры на улицах Фермора, Ефремова и Маточкина.
«Похититель не только присваивал обнаруженные в кошельках денежные средства, но и совершал покупки при помощи похищенных банковских карт с бесконтактным способом оплаты», — сообщили в МВД.
Отметим, что на этот раз подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.
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