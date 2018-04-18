Крупного полицейского начальника в Приамурье осудили за «крышевание» бутлегера 

В Амурской области вынесли приговор экс-начальнику полиции Белогорска, попавшемуся на взятках от торговца контрафактным алкоголем. Этим приговором завершился разгром коррупционного гнезда в белогорском отделении МВД.
Отдел коррупционной полиции
Шесть лет колонии строгого режима получил бывший начальник полиции Белогорска в Амурской области, которого уличили в неоднократном получении взяток от коммерсанта, нелегально торговавшего поддельным алкоголем. На протяжении десяти месяцев полицейский получал деньги через посредника, а взамен его подчиненные закрывали глаза на преступную деятельность спонсора своего начальника.
Общая сумма взяток, полученных коррупционером, прежде чем его разоблачили сотрудники ФСБ, составила более 1,6 млн рублей. Теперь ему предстоит выплатить государству штраф в трехкратном размере суммы взяток — почти 5 млн рублей. Кроме того, приговоренный лишен звания подполковника полиции.