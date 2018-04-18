СК заставил выплатить долг компании в Москве по налогам и сборам в размере 129 млн руб

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством компании ООО ПК «МастерТаб» от уплаты налогов в особо крупном размере по правоотношениям с фиктивным контрагентом, якобы оказавшим для налогоплательщика услуги по поставкам химического сырья и материалов, что повлекло неуплату налога на прибыль и НДС в размере свыше 80 миллионов рублей.

«В результате квалифицированных действий сотрудников Главного следственного управления по выявлению обстоятельств совершенного преступления, обеспечена уплата в бюджет Российской Федерации установленной недоимки по налогам и сборам, в общей сумме свыше 129 миллионов рублей», — сказала Иванова.

В результате оперативно проведенных следственных действий, тактически грамотно построенных допросов, тщательной работы со значительным объемом документов, организованному взаимодействию с оперативными службами, следователь собрал неопровержимые доказательства причастности руководства компании ООО ПК «МастерТаб» к совершенному преступлению, в связи с чем, последние, осознав неотвратимость наказания за совершенное преступление, уплатили в полном объеме в бюджет Российской Федерации установленную недоимку по налогам и сборам.