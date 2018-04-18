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СК заставил выплатить долг компании в Москве по налогам и сборам в размере 129 млн руб
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СК заставил выплатить долг компании в Москве по налогам и сборам в размере 129 млн руб 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве следователи обеспечили уплату в бюджет Российской Федерации установленной недоимки по налогам и сборам, в общей сумме свыше 129 миллионов рублей, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством компании ООО ПК «МастерТаб» от уплаты налогов в особо крупном размере по правоотношениям с фиктивным контрагентом, якобы оказавшим для налогоплательщика услуги по поставкам химического сырья и материалов, что повлекло неуплату налога на прибыль и НДС в размере свыше 80 миллионов рублей.
«В результате квалифицированных действий сотрудников Главного следственного управления по выявлению обстоятельств совершенного преступления, обеспечена уплата в бюджет Российской Федерации установленной недоимки по налогам и сборам, в общей сумме свыше 129 миллионов рублей», — сказала Иванова.
В результате оперативно проведенных следственных действий, тактически грамотно построенных допросов, тщательной работы со значительным объемом документов, организованному взаимодействию с оперативными службами, следователь собрал неопровержимые доказательства причастности руководства компании ООО ПК «МастерТаб» к совершенному преступлению, в связи с чем, последние, осознав неотвратимость наказания за совершенное преступление, уплатили в полном объеме в бюджет Российской Федерации установленную недоимку по налогам и сборам.
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