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СК завершил расследование дела водителя, обвиняемого в гибели 7 человек
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СК завершил расследование дела водителя, обвиняемого в гибели 7 человек 

Новый Калининград.Ru 34 минуты назад
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о ДТП с участием маршрутного такси на трассе под Гвардейском. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко. Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) было возбуждено в отношении 35-летнего водителя автомобилем марки «Мерседес ML350». Авария произошла вечером 22 сентября 2017 года федеральной трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поселка Солдатово Гвардейского района. В связи с дорожными работами на участке трассы была установлена временная разделительная полоса, разграничивающая встречные потоки и действовало временное ограничение скоростного режима в 40 км/ч. Согласно выводам следствия, «Мерседес», которым управлял обвиняемый, двигался со скоростью не менее 71,5 километров в час. В нарушение правил дорожного движения, он не снизил скорость, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковое авто врезалось в двигавшийся навстречу микроавтобус «Мерседес Спринтер», перевозивший пассажиров. В результате столкновения водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, находившихся его салоне, погибли на месте от полученных травм, семь пассажиров получили телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. Вину обвиняемый признал в полном объеме, сбор доказательственной базы завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Калининградской области, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания мужчины виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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