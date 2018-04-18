Наркопритон ликвидировали в Щелкове

«Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Щелковское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны ранее неоднократно судимая 35-летняя местная жительница и ее 37-летний сожитель, подозреваемые в организации притона для потребления наркотических средств», — говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники систематически предоставляли свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Сиреневая, своим наркозависимым знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ. В момент задержания пары в квартире находились их полугодовалый ребенок и четверо граждан с явными признаками наркотического опьянения.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы со светлой жидкостью внутри. По результатам исследования установлено, что в состав вещества входило наркотическое средство — героин. Кроме того, правоохранителями обнаружены предметы и прекурсоры, используемые для потребления наркотических средств.

«В отношении подозреваемых следственным отделом МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — добавляется в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а ее сожителю — заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав задержанной.