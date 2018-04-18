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Педофила из Рощино отдадут под суд в Выборге
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Педофила из Рощино отдадут под суд в Выборге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Следственный отдел по городу Выборг Следкома Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, который в октябре 2017 года домогался до трёх мальчиков в Рощино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, вечером 27 октября 2017 года на одной из улиц поселка Рощино мужчина совершил развратные действия в отношении трех мальчиков 14 и 15 лет. Судом в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по делу, возбуждённому по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц», собрана достаточная доказательственная база и оно направлено в суд.
Кроме того, ранее мужчина с педофильскими наклонностями уже привлекался к уголовной ответственности.
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