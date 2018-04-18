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В Кемеровской области полицейские изъяли у наркоторговца около 50 граммов героина
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В Кемеровской области полицейские изъяли у наркоторговца около 50 граммов героина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Новокузнецку получили информацию о том, что местный житель занимается торговлей наркотиками. Для проверки данных сведений полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого с поличным. Он продал очередному клиенту несколько доз героина. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили тайник, где хранилось зелье. Сбытчик прятал его в кухонном шкафу в емкости для приправ. В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли у задержанного около 50 граммов героина.
Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время оперативники устанавливают, где и у кого он приобретал запрещенные вещества.
Следователем УМВД России по г. Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.
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