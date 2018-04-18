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Волгоградцу ужесточили срок за незаконное получение кредита в 12,5 млн
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Волгоградцу ужесточили срок за незаконное получение кредита в 12,5 млн 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд ужесточил срок директору ООО «ЗМК „Меткон“ Андрею Трофимову за незаконное получение кредита в размере 12,5 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту „АиФ-Волгоград“ в областной прокуратуре, мужчина получил заем еще в октябре-ноябре 2012 года для покупки в Волжском здания сауны и земельного участка. При обращении в банк он предоставил налоговые декларации с завышенной суммой полученных его фирмой доходов. Получив кредит, мужчина не стал его погашать. За это его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Однако мужчина был освобожден от наказания из-за амнистии. Недавно суд постановил заменить Трофимову условное наказание на два года колонии-поселения.
Отметим, что мужчина признал вину в содеянном и частично возместил ущерб, выплатив 150 000 рублей.
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