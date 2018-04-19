В Волгоградской области был задержан подозреваемый в убийстве

Ирина Волк. «В течение нескольких часов в Волгоградской области сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. После получения сообщения о совершении преступления и о том, что на территории района скрывается вооружённый злоумышленник, к поисковым мероприятиям было привлечено более 100 сотрудников полиции. Силами оперативников сотрудниками уголовного розыска, полицейских патрульно-постовой службы и бойцов спецподразделения Росгвардии был блокирован район вероятного нахождения подозреваемого. Понимая бесполезность дальнейших попыток скрываться, злоумышленник сдался сотрудникам полиции, не оказывая сопротивления. Он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета России », — сообщила официальный представитель МВД России

Вчера, 18 апреля 2018 т.г. от очевидцев в полицию поступило сообщение о выстрелах в одном из поселков Городищенского района Волгоградской области. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в автомашине УАЗ с огнестрельными ранениями обнаружила тело 57-летнего мужчины.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками уголовного розыска в ходе установления обстоятельств произошедшего и опроса очевидцев предварительно была установлена личность подозреваемого. По подозрению в причастности к совершенному преступлению в розыск был объявлен односельчанин погибшего. Также было установлено, что он вооружен пистолетом и охотничьим ружьем.