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В Волгоградской области был задержан подозреваемый в убийстве
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В Волгоградской области был задержан подозреваемый в убийстве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 32 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
«В течение нескольких часов в Волгоградской области сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. После получения сообщения о совершении преступления и о том, что на территории района скрывается вооружённый злоумышленник, к поисковым мероприятиям было привлечено более 100 сотрудников полиции. Силами оперативников сотрудниками уголовного розыска, полицейских патрульно-постовой службы и бойцов спецподразделения Росгвардии был блокирован район вероятного нахождения подозреваемого. Понимая бесполезность дальнейших попыток скрываться, злоумышленник сдался сотрудникам полиции, не оказывая сопротивления. Он будет передан в территориальное подразделение Следственного комитета России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вчера, 18 апреля 2018 т.г. от очевидцев в полицию поступило сообщение о выстрелах в одном из поселков Городищенского района Волгоградской области. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в автомашине УАЗ с огнестрельными ранениями обнаружила тело 57-летнего мужчины.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками уголовного розыска в ходе установления обстоятельств произошедшего и опроса очевидцев предварительно была установлена личность подозреваемого. По подозрению в причастности к совершенному преступлению в розыск был объявлен односельчанин погибшего. Также было установлено, что он вооружен пистолетом и охотничьим ружьем.
Городищенским следственным отделом управления СК России по Волгоградской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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