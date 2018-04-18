Полицейские задержали подозреваемого в незаконной вырубке дубов в Волгоградской области

В дежурную часть Отделения МВД России по Даниловскому району поступило сообщение от работника местного лесничества. По словам заявителя, неизвестным в период с декабря 2017 года по март 2018 года с территории лесничества было спилено более 150 дубов, из них 114 — сырорастущих. Причиненный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

В результате проведенного комплекса мероприятий участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Даниловскому району установил личность и задержал подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 39-летний неработающий местный житель, который в момент задержания приехал на территорию лесничества за очередной партией древесины. Мужчина сознался в содеянном.

Установлено, что подозреваемый на протяжении указанного периода времени приезжал на территорию лесничества, где с помощью бензопилы добывал древесину. Распилив деревья на дрова, он вывозил их на своей грузовой автомашине для реализации клиентам, которые обращались к нему за товаром через сайт объявлений в Интернете.

В настоящее время полицейские устанавливают сумму полученного подозреваемым незаконного дохода.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.