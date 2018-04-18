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В Екатеринбурге посадили насильника, который 5 лет скрывался за границей
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В Екатеринбурге посадили насильника, который 5 лет скрывался за границей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня суд вынес приговор 32-летнему уральцу, который 6 лет назад изнасиловал на Эльмаше 26-летнюю девушку. Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, преступление произошло 5 мая 2012 года в бытовке на территории предприятия на улице Аппаратной. Когда преступник уснул, девушка убежала и обратилась в полицию.
Насильник после случившегося уехал из страны, его объявили в международный розыск. Через несколько лет мужчину нашли в Казахстане.
— В июне 2017 года он был задержан, — рассказали следователи. — Был решён вопрос об экстрадиции обвиняемого в Россию, с момента экстрадиции ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под гнётом неопровержимых улик мужчина признал свою вину.
Сегодня за изнасилование и угрозу убийством его приговорили к 6 годам исправительной колонии общего режима.
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