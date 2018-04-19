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Суд вынес приговор готовившим атаки на Москву и Петербург членам ИГ*
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Суд вынес приговор готовившим атаки на Москву и Петербург членам ИГ* 

360tv.ru 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Приволжский окружной военный суд огласил приговор бандгруппе из семерых человек ‐ членов террористической организации «Исламское государство»* (ИГ). Об этом сообщил «Интерфакс».
Двух членов группы, Фаруха Джумаева и Равшана Каримова, суд приговорил к 16 годам строгого режима. Другие подсудимые, Камил и Казим Абдулажановы, Ильхом Кадыралиев, Аброрбек Карим-Ахунов и Наманджон Хурулбаев, приговорены к 12 годам колонии строгого режима.
Всех подсудимых признали виновными в организации террористического сообщества и участии в нем, изготовлении оружия, передаче и хранении взрывчатых веществ, а Каримова и Кадыралиева, помимо прочего, осудили по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Также, в качестве меры пресечения, назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. По информации агентства, члены бандгруппы вины не признали.
Ранее сотрудники ФСБ задержали членов бандгруппы в Екатеринбурге в феврале 2016 года. Они готовили теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. При обыске в квартирах подсудимых обнаружены детонаторы, элементы снайперских винтовок, гранаты, оружие и экстремистская литература.
*ИГ (Исламское государство») — террористическая организация, запрещена в России.
Двух россиянок приговорили к пожизненному сроку за участие в террористической группировке «Исламское государство»* в Ираке. В общей сложности Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни и пожизненному сроку семерых женщин с иностранным гражданством.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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