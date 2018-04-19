Члены ИГ*, готовившие теракты в городах России, получили до 16 лет колонии

"Равшан Каримов и Фарух Джумаев приговорены к 16 годам колонии строгого режима, Ильхом Кадыралиев, Камил и Казим Абдулажановы, Аброрбек Карим-Ахунов и Наманджон Хурулбаев приговорены к 12 годам колонии строгого режима", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что каждому из осужденных также назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

По информации суда, все семеро были признаны виновными в подготовке террористического акта, покушении на незаконное изготовление оружия, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также организации террористического сообщества и участия в нем.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России 7 февраля 2016 года задержали в Екатеринбурге семерых членов бандгруппы, планировавших теракты в Москве Санкт-Петербурге и на Урале. По данным ФСБ, бандгруппа состояла из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона и состояла в ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России