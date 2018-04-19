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Члены ИГ*, готовившие теракты в городах России, получили до 16 лет колонии
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Члены ИГ*, готовившие теракты в городах России, получили до 16 лет колонии 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 19 апр — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от 12 до 16 лет в колонии строгого режима семерых членов бандгруппы, входящей в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство»*, сообщила в четверг РИА Новости представитель суда.
"Равшан Каримов и Фарух Джумаев приговорены к 16 годам колонии строгого режима, Ильхом Кадыралиев, Камил и Казим Абдулажановы, Аброрбек Карим-Ахунов и Наманджон Хурулбаев приговорены к 12 годам колонии строгого режима", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что каждому из осужденных также назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.
По информации суда, все семеро были признаны виновными в подготовке террористического акта, покушении на незаконное изготовление оружия, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также организации террористического сообщества и участия в нем.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России 7 февраля 2016 года задержали в Екатеринбурге семерых членов бандгруппы, планировавших теракты в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале. По данным ФСБ, бандгруппа состояла из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона и состояла в ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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