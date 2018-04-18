В Бугурусланском районе возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

Накануне в Бугурусланском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Железобетон».

Следственными органами СК РФ по области уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Установлено, что с декабря 2016 года по апрель 2017 года «Железобетон» полностью не выплачивал деньги 4 работникам, при наличии денежных средств. Сумма задолженности составила больше 170 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.