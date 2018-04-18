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Чайка рассказал, как сдержать «растущий вал» нарушений со стороны следствия
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Чайка рассказал, как сдержать «растущий вал» нарушений со стороны следствия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка настаивает на наделении прокуроров правом возбуждать и расследовать дела, в том числе в отношении следователей.
"Наделение прокуроров отдельными полномочиями кардинально ситуацию не изменит, только полноценный прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в частности, в отношении следователей может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений", — сказал он в Совете Федерации.
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