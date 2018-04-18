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В московских магазинах пройдут проверки на контрафактный алкоголь
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В московских магазинах пройдут проверки на контрафактный алкоголь 

RT на русском 2 часа назад
В московских магазинах в преддверии майских праздников пройдут проверки на контрафактный алкоголь, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Рейды будут проведены по точкам, на которые поступали жалобы.
Сотрудники полиции и департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в ходе вечерних рейдов установят, есть ли у магазинов лицензия на торговлю спиртным.
В общей сложности до праздников предполагается проверить 20 торговых точек.
Сообщить о торговле нелегальным алкоголем можно в полицию или столичное управление Роспотребнадзора.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове возбудили уголовное дело после обнаружения контрафактного алкоголя на 1,2 млн рублей.
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