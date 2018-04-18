В московских магазинах пройдут проверки на контрафактный алкоголь

В московских магазинах в преддверии майских праздников пройдут проверки на контрафактный алкоголь, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Рейды будут проведены по точкам, на которые поступали жалобы.

Сотрудники полиции и департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в ходе вечерних рейдов установят, есть ли у магазинов лицензия на торговлю спиртным.

В общей сложности до праздников предполагается проверить 20 торговых точек.

Сообщить о торговле нелегальным алкоголем можно в полицию или столичное управление Роспотребнадзора

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове возбудили уголовное дело после обнаружения контрафактного алкоголя на 1,2 млн рублей.