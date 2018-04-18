Москвич надругался над пятилетней девочкой на северо-востоке столицы

В полицию поступило сообщение от женщины 1984 года рождения, в котором она утверждала, что в сентябре 2017 года над ее дочерью надругался некий совершеннолетний мужчина в ее московской квартире. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Женщина рассказала, что 12 сентября 2017 года мужчина находился в московской квартире по адресу улица Заповедная, дом № 26. В промежутке времени между 14:00 и 16:00 он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2012 года рождения.

Следователи установили личность подозреваемого — им оказался молодой человек 1993 года рождения. Он уроженец Мурманской области , но зарегистрирован в Санкт-Петербурге

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Его поместили под стражу.

Если его вину докажут, то он может провести за решеткой до 20 лет.

11 апреля пермского учителя заподозрили в изнасиловании школьницы. Следователи предполагают, что он совращал девочку на протяжении двух недель — с конца ноября до середины декабря 2017 года.