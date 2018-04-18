Девушка обокрала мужчину на первом свидании во Владикавказе

Полицейские Владикавказа оперативно раскрыли кражу, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по РСО-А.

Местный житель обратился в полицию с заявлением о краже двух телефонов. Он рассказал, что гаджеты украла девушка, с которой он познакомился в интернете и решил сходить на свидание.

Молодые люди общались в машине, и девушка попросила мужчину купить ей воды. Когда потерпевший отлучился, девушка похитила два телефона и скрылась.

Оперативники разыскали и задержали жительницу республики, ранее судимую за аналогичное преступление. Девушка признала свою вину. Полиция вскоре вернёт потерпевшему похищенное имущество.