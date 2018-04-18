Ещё
Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 19 апреля в рассмотрении уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Ранее коллегия суда заявила, что рассчитывает в апреле допросить 12 человек, в том числе бывшего главу правительства Николая Азарова, экс-главу администрации президента Украины Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.
"Перерыв до завтра до 10.00", — заявил в среду председательствующий судья Владислав Девятко.
По его словам, суд на следующем заседании намерен продолжить допрос свидетелей со стороны защиты.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
РИА Новости: последние новости
Сенатор сообщил имена осужденных в Ираке за участие в ИГ* россиянок Иракские силовики начали зачистку районов на западе страны от ячеек ИГ* Коллегия судей отказалась выпускать полковника Захарченко из СИЗО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением93
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США306
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение