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Тверской почтальон не позволила грабителям забрать деньги пенсионеров
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Тверской почтальон не позволила грабителям забрать деньги пенсионеров 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Караван+Я
Неизвестные в масках напали на почтальона Краснохолмского почтамта Тверского филиала Почты России. Двое мужчин решили ограбить женщину, разносившую пенсию и социальные пособия, но встретили яростное сопротивление. Об этом сообщили в пресс‐службы «Почты России».
Нападение произошло 17 апреля. Сотрудница почты ехала из почтового отделения деревни Овинищи в Тучево. Внезапно из кустов к ней выбежали двое мужчин и стали бить женщину по ногам металлическим прутом.
Несмотря на полученную травму, почтальон не растерялась. Она успела позвонить начальнику почтамта и подняла крик. Деньги грабители отобрать не смогли и скрылись. После случившегося вызвали полицию.
Почтальону оказали первую медицинскую помощь. Пенсии, пособии и почту жителям Тучево в этот же день доставили ее коллеги. Руководство Тверского филиала выразило женщине благодарность и поощрило за смелость при выполнении служебных обязанностей.
По факту случившегося ведется расследование. Пострадавшая передала приметы нападавших полицейским.
В Волгоградской области задержали мужчину, который напал на почтальона с самодельной битой. Злоумышленник пытался вырвать из рук женщины сумку с деньгами и несколько раз ударил деревянной дубинкой по голове.
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