Тверской почтальон не позволила грабителям забрать деньги пенсионеров

Неизвестные в масках напали на почтальона Краснохолмского почтамта Тверского филиала Почты России . Двое мужчин решили ограбить женщину, разносившую пенсию и социальные пособия, но встретили яростное сопротивление. Об этом сообщили в пресс‐службы «Почты России».

Нападение произошло 17 апреля. Сотрудница почты ехала из почтового отделения деревни Овинищи в Тучево. Внезапно из кустов к ней выбежали двое мужчин и стали бить женщину по ногам металлическим прутом.

Несмотря на полученную травму, почтальон не растерялась. Она успела позвонить начальнику почтамта и подняла крик. Деньги грабители отобрать не смогли и скрылись. После случившегося вызвали полицию.

Почтальону оказали первую медицинскую помощь. Пенсии, пособии и почту жителям Тучево в этот же день доставили ее коллеги. Руководство Тверского филиала выразило женщине благодарность и поощрило за смелость при выполнении служебных обязанностей.

По факту случившегося ведется расследование. Пострадавшая передала приметы нападавших полицейским.