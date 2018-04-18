Дело завели против москвича, подравшегося с сотрудником «скорой помощи» и напавшего на полицейского

Уголовное дело возбудили против мужчины, напавшего на юге столицы на сотрудника полиции, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, вечером 8 апреля в полицию поступила информация о потасовке между тремя гражданами у подъезда жилого дома на ул. Академика Миллионщикова. «Прибывшие оперативники выяснили, что 64-летний житель столицы вступил в конфликт с сотрудником „скорой помощи“. В ходе разбирательства пожилой мужчина беспричинно ударил полицейского водителя кулаком в лицо», — сказал источник.

Злоумышленника задержали, 16 апреля против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ведется следствие, фигурант находится под подпиской о невыезде.