Дело завели после невыплаты 1,2 тыс. работникам столичной стройкомпании зарплат на 72,5 млн руб.

Руководство столичной строительной компании с декабря 2017 г. не платило зарплату почти 1,2 тыс. своих сотрудников, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, расследование проводится в отношении ООО «ТрансСтройБизнесИнжиниринг» — компанией, которая, согласно информации из открытых источников, занималась проектированием, строительством, реконструкцией и содержанием автомобильных дорог, аэродромов, инженерных сооружений и других объектов, а сейчас находится в стадии ликвидации.

«По данным следствия, неустановленные граждане из числа руководства компании с декабря 2017 г. до апреля 2018 г. не выплачивали заработную плату своим работникам, в результате чего перед 1 тыс. 176 сотрудниками образовалась задолженность на общую сумму не менее 72,5 млн руб.», — сказал источник.