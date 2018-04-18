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В двух странах Европы задержано около 40 грузинских преступников
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В двух странах Европы задержано около 40 грузинских преступников 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В результате совместной операции правоохранительных органов Франции, Греции и Грузии во Франции и Греции задержаны 38 преступников из Грузии, в том числе четыре вора в законе, заявил высокопоставленный представитель МВД Грузии Мамука Челидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Спецоперация Caucase Normandie проводилась 16 и 17 апреля, один вор в законе арестован во Франции, троих взяли под стражу в Греции. В целом же во Франции арестовано 15 преступников, в Греции — 23.
Им инкриминируются грабежи, отмывание денежных средств и другие преступления.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, отметил Мамука Челидзе.
Среди тех, кого арестовали во Франции за воровство, известный грузинский актер Каха Абуашвили.
Арестованы и супруги двух криминальных авторитетов — женщины также были вовлечены в преступную деятельность.
В последнее время власти Грузии активизировали контакты с европейскими коллегами для «зачистки» стран Европы от грузинских криминалов, деятельность которых угрожает введенному в прошлом году безвизовому режиму.
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