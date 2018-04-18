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В Марий Эл продолжают разыскивать серийного убийцу бабушек
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В Марий Эл продолжают разыскивать серийного убийцу бабушек 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл продолжают разыскивать мужчину, который в ноябре 2011 года задушил проводом от утюга 80-летнюю жительницу одного из многоквартирных домов Волжска. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведомство располагает информацией, что с 2011 по 2012 годы в Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Свердловской и Ивановской областях совершено 32 аналогичных убийства.
Сейчас уголовное дело расследуют нижегородские следователи. За информацию об убийце обещано вознаграждение в сумме 3 млн рублей.
Его приметы: на вид 20-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые. Телефон следственного управления 89021021137, в Волжске (883631) 6-33-93.
Фото: Евгений Поторочин
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