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Пьяная ссора в Реутове закончилась стрельбой
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Пьяная ссора в Реутове закончилась стрельбой 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Мужчину с огнестрельным ранением доставили в одну из больниц подмосковного Реутова после пьяной ссоры, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в Реутове с Юбилейного проспекта в больницу привезли мужчину, который получил огнестрельное ранение из травматического пистолета.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с УУП за совершенное преступление установлен и доставлен отделение полиции знакомый пострадавшего», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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