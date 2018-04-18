Пьяная ссора в Реутове закончилась стрельбой

По его словам, в Реутове с Юбилейного проспекта в больницу привезли мужчину, который получил огнестрельное ранение из травматического пистолета.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с УУП за совершенное преступление установлен и доставлен отделение полиции знакомый пострадавшего», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.