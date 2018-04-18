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Московский тренер по настольному теннису полтора года развращал свою ученицу
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Московский тренер по настольному теннису полтора года развращал свою ученицу 

360tv.ru 2 часа назад
Полиция начала проверку после заявления москвича, рассказавшего, что его несовершеннолетнюю дочь развратил тренер секции настольного тенниса. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Со слов мужчины, 45-летний наставник переодевался в присутствии своей ученицы. Это продолжалось с сентября 2016 года по март 2018. Однако в полицию отец 15-летней девочки обратился только сейчас.
Прежде тренер, которого подозревают в развратных действиях, никогда не был судим.
В Санкт-Петербурге задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в изнасиловании 11-летней дочери своей сожительницы. Мужчина нигде не работал. В полицию обратилась подруга семьи.
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