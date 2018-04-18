Московский тренер по настольному теннису полтора года развращал свою ученицу 

Полиция начала проверку после заявления москвича, рассказавшего, что его несовершеннолетнюю дочь развратил тренер секции настольного тенниса. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Со слов мужчины, 45-летний наставник переодевался в присутствии своей ученицы. Это продолжалось с сентября 2016 года по март 2018. Однако в полицию отец 15-летней девочки обратился только сейчас.
Прежде тренер, которого подозревают в развратных действиях, никогда не был судим.
В Санкт-Петербурге задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в изнасиловании 11-летней дочери своей сожительницы. Мужчина нигде не работал. В полицию обратилась подруга семьи.