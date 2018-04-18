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В Перми мужчина украл 90-килограммовую деревянную скульптуру себе на дачу
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В Перми мужчина украл 90-килограммовую деревянную скульптуру себе на дачу 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми полиция задержала 45-летнего жителя Полазны, который подозревается в краже деревянной скульптуры.
Как рассказали в краевом ГУ МВД, в отдел полиции № 4 обратился мужчина 1958 года рождения с заявлением о краже. Он сообщил, что рано утром с придомовой территории на улице Соликамской неизвестный тайно похитил двухметровую деревянную скульптуру. Материальный ущерб он оценил в 21 тысячу рублей.
Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место преступления, выяснили, что злоумышленник приехал к дому на машине, погрузил в неё 90-килограммовую скульптуру и скрылся.
Вскоре оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался безработный житель Полазны. На его приусадебном участке полицейские обнаружили украденную скульптуру. Злоумышленника доставили в отдел полиции.
По факту кражи возбудили уголовное дело, следствие продолжается.
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