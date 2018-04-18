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Подозреваемые в организации наркопритона задержаны в Щелковском районе Подмосковья
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Подозреваемые в организации наркопритона задержаны в Щелковском районе Подмосковья 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Неоднократно судимая жительница Щелковского района и ее сожитель задержаны по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.
Уточняется, что злоумышленники систематически предоставляли свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Сиреневая, своим наркозависимым знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ. В квартире полицейские обнаружили одноразовые шприцы со светлой жидкостью внутри. По результатам исследования установлено, что в состав вещества входило наркотическое средство — героин, отмечается в материале.
В момент задержания пары в квартире находились их полугодовалый ребенок и четверо граждан с явными признаками наркотического опьянения. В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав задержанной.
Возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритонов. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, заключается в сообщении.
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