Подозреваемые в организации наркопритона задержаны в Щелковском районе Подмосковья

Неоднократно судимая жительница Щелковского района и ее сожитель задержаны по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Уточняется, что злоумышленники систематически предоставляли свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Сиреневая, своим наркозависимым знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ. В квартире полицейские обнаружили одноразовые шприцы со светлой жидкостью внутри. По результатам исследования установлено, что в состав вещества входило наркотическое средство — героин, отмечается в материале.

В момент задержания пары в квартире находились их полугодовалый ребенок и четверо граждан с явными признаками наркотического опьянения. В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав задержанной.

Возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритонов. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы, заключается в сообщении.