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В Благовещенске задержали подозреваемого в грабеже и мошенничестве
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В Благовещенске задержали подозреваемого в грабеже и мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
В дежурную часть отдела полиции г. Благовещенска поступило сообщение от жительницы областного центра, 1935 года рождения. Женщина сообщила стражам правопорядка, что неизвестный гражданин забрал у неё золотые серьги и продал ей искусственную шубу под видом натуральной.
Предварительно установлено, что к женщине в одном из районов города Благовещенска подъехал гражданин на автомобиле. Мужчина предложил женщине пожилого возраста приобрести дорогую норковую шубу по приемлемой цене для внучки.
Злоумышленник уговорил потерпевшую приобрести шубу за 105 000 рублей. Женщина согласилась.
Сняв денежные средства, она отдала их злоумышленнику, а взамен получила шубу из искусственного меха. Также в ходе беседы подозреваемый проявил интерес к золотым серьгам потерпевшей. Под предлогом посмотреть их, мужчина забрал их себе и скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отсмотрели камеры наружного видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором передвигается подозреваемый. Оперативники задержали данного гражданина. Им оказался ранее судимый житель Волгоградской области, 1989 года рождения.
Следственными органами произведен осмотр автомобиля и места временного проживания задержанного. В ходе осмотра обнаружены еще несколько шуб из искусственного меха, а также денежные средства, предположительно добытые незаконным путем, и золотые серьги стоимостью 35 000 рублей.
Деньги и ювелирное изделие сотрудники полиции вернули потерпевшей.
Следователями МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159, ч.1 ст.161 УК РФ. В отношении подозреваемого Благовещенским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящий момент оперативниками устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.
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