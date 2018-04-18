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Московского студента ограбили на 10 миллионов рублей
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Московского студента ограбили на 10 миллионов рублей 

News.ru 52 минуты назад
Двое арестантов московского СИЗО признались в вымогательстве 100 млн рублей и третьекурсника одного из столичных вузов. Мужчин арестовали по делу о разбое в конце 2017 года.
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