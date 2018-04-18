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Транспортная прокуратура направила в суд дело ударившего бортпроводника «Аэрофлота» авиадебошира
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Транспортная прокуратура направила в суд дело ударившего бортпроводника «Аэрофлота» авиадебошира 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Московская межрегиональная транспортная прокуратура направила в суд дело в отношении пассажира авиакомпании «Аэрофлот», ударившего бортпроводника на борту рейса Москва-Нью-Йорк. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Заместителем Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении пассажира авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом Москва-Нью-Йорк, обвиняемого в хулиганстве на воздушном транспорте и причинении побоев из хулиганских побуждений, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213, ст. 116 УК РФ», — говорится в сообщении.
Как поясняется, расследованием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Москва-Нью Йорк, грубо выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа и пассажиров, а также нанес удар по лицу одному из бортпроводников, создав угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.
«За совершение данных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до пяти лет. Материалы уголовного дела направлены в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — уточняется в сообщении.
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