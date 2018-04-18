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Женщина чуть не убила своего брата в ходе пьяной ссоры в Воскресенске
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Женщина чуть не убила своего брата в ходе пьяной ссоры в Воскресенске 

РИАМО 2 часа назад
В подмосковном Воскресенске задержали женщину, которая подозревается в причинении ножевого ранения своему брату в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в одну из больниц Воскресенска доставили мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в полицию сестра пострадавшего», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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