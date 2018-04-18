Женщина чуть не убила своего брата в ходе пьяной ссоры в Воскресенске

По его словам, в одну из больниц Воскресенска доставили мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в полицию сестра пострадавшего», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.