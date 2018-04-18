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Мужчине воткнули нож в ягодицу во время драки в центре Москвы
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Мужчине воткнули нож в ягодицу во время драки в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Драка между мужчинами произошла на Андреевском мосту в Москве, одного из участников ссоры доставили в больницу с ножевым ранением в ягодицу, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, ранее в полицию поступило сообщение о драке на Андреевском мосту в Москве. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу между неизвестными гражданами произошел конфликт.
«На следующий день на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с указанного адреса с ножевым ранением ягодичной области и правого бедра неработающего», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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