Мужчине воткнули нож в ягодицу во время драки в центре Москвы

Драка между мужчинами произошла на Андреевском мосту в Москве , одного из участников ссоры доставили в больницу с ножевым ранением в ягодицу, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, ранее в полицию поступило сообщение о драке на Андреевском мосту в Москве. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу между неизвестными гражданами произошел конфликт.

«На следующий день на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с указанного адреса с ножевым ранением ягодичной области и правого бедра неработающего», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.