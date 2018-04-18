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Бывший бухгалтер торговой организации из Кемеровской области подозревается в мошенничестве
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Бывший бухгалтер торговой организации из Кемеровской области подозревается в мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следователем ОМВД России по Яйскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего бухгалтера торговой организации. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Следствием и сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Яйскому району установлено, что 50-летняя фигурантка, используя свое должностное положение, незаконно перечисляла значительные суммы денежных средств со счета организации на банковские карты своих знакомых. Они, в свою очередь, обналичивали полученные деньги и передавали их обвиняемой.
Данные переводы бухгалтер маскировала под расчетные операции с контрагентами за якобы предоставленные услуги, при этом вносила ложные сведения в отчетные документы. По такой схеме она похитила в общей сложности около 2 700 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной также заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба.
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