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В Центральном округе столицы задержан подозреваемый в сбыте государственных наград
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В Центральном округе столицы задержан подозреваемый в сбыте государственных наград 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
Фото: sevastopolnews.info
Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УВД по ЦАО задержали подозреваемого в сбыте государственных наград.
Полицейские установили, что злоумышленник пытался продать государственные награды СССР: медаль «Ветеран труда», медаль «За трудовое отличие», медаль «За отвагу», медаль «За оборону Москвы», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией», медаль «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне».
Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность. По словам подозреваемого, медали ему достались от родственников.
Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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