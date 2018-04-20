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Сотрудники уголовного розыска в Центральном округе столицы задержали подозреваемого в мошенничестве
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Сотрудники уголовного розыска в Центральном округе столицы задержали подозреваемого в мошенничестве 

Управа Таганского района города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемого в мошенничестве при оформлении земельных участков.
В полицию поступило сообщение от мужчины о хищении у него денежных средств. Потерпевший рассказал, что в сети Интернет познакомился с мужчиной, который предложил ему оказать содействие в приобретении и юридическом оформлении в собственность трех земельных участков, расположенных в Московской области.
В качестве предоплаты за свои услуги злоумышленник получил от заявителя денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Сретенка задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий в городе Москве. Установлено, что в действительности он не имел возможностей помочь потерпевшему купить недвижимость, а полученные денежные средства потратил по собственному усмотрению.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
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