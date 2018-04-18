В Кировской области осудили мужчину, избившего своего родственника кирпичом: от травм потерпевший скончался в больнице

Собранные Яранским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства в отношении мужчины 1989 г.р. признаны судом достаточными.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Как сообщалось ранее, 13 января 2018 года в Яранскую районную больницу обратился мужчина с жалобами на самочувствие. По результатам осмотра у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени.

Мужчина госпитализирован в отделение реанимации. Несмотря на оказанную медицинскую помощь от полученных повреждений он скончался.

По данному факту следователи СУ СКР по Кировской области совместно с сотрудниками полиции выехали по месту проживания мужчины, провели первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установили лицо причастное к совершению преступления.

«Следствием и судом установлено, что в конце декабря 2017 года между потерпевшим и его зятем возникла ссора на бытовой почве, в ходе которой последний нанес не менее двух ударов кирпичом по голове родственника. Далее он помог ему подняться на ноги и проследовал совместно с последним во двор дома, где вновь с силой нанес не менее 3 ударов обутой ногой по голове потерпевшего. За медицинской помощью мужчина обратился только спустя несколько недель, после чего был незамедлительно госпитализирован», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Следователи СУ СКР по Кировской области устанавливали все обстоятельства произошедшего, собрали достаточную доказательственную базу, на основе которой суд вынес обвинительный приговор.

Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Санчурского района, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не уступил в законную силу.

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