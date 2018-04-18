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Ученик в школе в Стерлитамаке напал с ножом на учителя и школьников
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Ученик в школе в Стерлитамаке напал с ножом на учителя и школьников
РИА Новости
4 часа назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. УЧЕНИК ШКОЛЫ
СТЕРЛИТАМАКА
НАНЕС СЕБЕ НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ, ОН И ПОТЕРПЕВШИЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ —
СК РФ
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