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В Тверской области полицейские обнаружили незаконную рубку леса в особо крупном размере
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В Тверской области полицейские обнаружили незаконную рубку леса в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В дежурную часть МО МВД России «Краснохолмский» поступило сообщение о незаконной рубке деревьев в Соловьевском лесничестве Молоковского района. На место происшествия был направлен участковый уполномоченный полиции. Он установил, что недалеко от деревни Дубровка совершена незаконная рубка ели. Общий ущерб от противоправных действий лесорубов составил более 550 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался житель Молоковского района 1968 года рождения. Поначалу мужчина отрицал свою причастность к незаконной рубке, но вскоре сознался в содеянном и пояснил, что незаконно спиленную древесину он вывез на автомобиле Урал.
Автомобиль, бензопила и древесина изъяты полицейскими.
По данному факту следственным отделением МО МВД России «Краснохолмский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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