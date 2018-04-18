В Красноярском крае полицейские в течение нескольких часов разыскали пропавших несовершеннолетних

Сотрудники полиции Нижнеингашского района в течение нескольких часов разыскали двух несовершеннолетних воспитанников детского дома, которые самовольно покинули воспитательное учреждение.

Накануне в дежурную часть полиции обратились педагоги пропавших 16— и 17-летних подростков. Полицейскими были незамедлительно организованы розыскные мероприятия и созданы поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Сотрудники полиции распространяли ориентировки на пропавших, опрашивали местных жителей и проверяли все возможные места, где могут находиться несовершеннолетние.

В течение нескольких часов полицейские обнаружили подростков в лесном массиве населенного пункта. Подростки пояснили, что хотели самостоятельно уйти в районный центр.

В настоящее время несовершеннолетние доставлены в детский дом, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят профилактические беседы.