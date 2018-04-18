Более 17,5 тыс. подозреваемых в причастности к терроризму иностранцев не пустили в Россию в 2017 г.

Более 17,5 тыс. иностранных граждан не пустили в Россию в 2017 г. из-за угрозы террористического акта. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка

«Сохраняется угроза проникновения в нашу страну иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Органами безопасности не допущен въезд более 17,5 тыс. таких лиц. Это обусловило сокращение на 16% террористических преступлений, предотвращено 25 терактов», — сказал Ю. Чайка.

Ранее генпрокурор сообщил, что около 1,5 тыс. экстремистских преступлений было пресечено в 2017 г. в РФ.